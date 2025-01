Biden: "Accordo per il cessate il fuoco a Gaza è sul punto di essere chiuso" | Hamas: "C'è la volontà di porre fine alla guerra"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 466. Per la prima volta dal novembre 2023, a tenere col fiato sospeso Israele e Gaza non è l'ennesimo passo verso il collasso delle trattative, ma un ottimismo contenuto a forza, in attesa dell'annuncio che gli ostaggi questa volta torneranno a casa per davvero e scatterà il cessate il fuoco. "L'accordo è sul punto di essere chiuso", annuncia il presidente americano Joe Biden. Hamas conferma "il desiderio di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra".