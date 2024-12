Siria, l'esercito: "Abbiamo perso il controllo di Hama" | Gaza, almeno 44.580 morti dall'inizio del conflitto

Circa 18mila civili palestinesi sono stati evacuati da Beit Lahiya nel nord di Gaza nei giorni scorsi, secondo un rapporto della radio dell'esercito, riferisce il Times of Israel. Prima di entrare nella città il mese scorso, l'Idf ha stimato che solo poche migliaia di palestinesi vi risiedessero. Durante l'evacuazione della popolazione da diversi rifugi nella zona di combattimento, le truppe hanno arrestato circa 100 sospetti terroristi che sono stati portati in Israele per essere interrogati, afferma il rapporto. L'esercito ha precedentemente negato di voler spostare forzatamente i palestinesi a Gaza, affermando che "gli avvertimenti alla popolazione civile di prendere temporaneamente le distanze dalle aree che si prevede saranno esposte a un intenso conflitto sono fatti in conformità con l'obbligo previsto dal diritto internazionale di prendere precauzioni praticabili per mitigare i danni ai civili fornendo avvertimenti in anticipo prima degli attacchi.