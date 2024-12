Siria, Tajani: "Collegio francescano di Aleppo colpito da raid russo" | Farnesina: "Evacuati i primi italiani dalla città"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 423. Il Collegio francescano Terra Sancta di Aleppo "è stato colpito da un attacco russo che ha causato gravi danni", ha detto il ministro Tajani, rivolgendo un "appello a tutte le parti in conflitto in Siria perché sia tutelata la popolazione civile". A seguito dell'ingresso ad Aleppo del movimento radicale Hayat Tahrir al Sham, le Nazioni Unite hanno avviato un'evacuazione verso Damasco, ancora in fase iniziale. Un primo gruppo di auto, con a bordo anche alcuni italiani, è arrivato in città, mentre altri pullman messi a disposizione dell'Onu sono in attesa di partire con un convoglio cui dovrebbero unirsi alcuni connazionali con auto private. Lo fa sapere la Farnesina. L'esercito siriano, sostenuto dalle forze aeree russe, ha sferrato un attacco contro i ribelli jihadisti. Raid anche vicino a Idlib, dove sarebbe stato ucciso Abu Muhammad al Jolani, capo di Hayat Tahrir al Sham (Hts, Commissione per la liberazione della Siria), una sigla che riunisce i ribelli sunniti che hanno attaccato in Siria. Appoggio incondizionato di Teheran nei confronti di Assad, che ha avvertito: "Elimineremo i terroristi con la forza: è l'unico linguaggio che capiscono". Intanto i combattenti filo-turchi hanno strappato alle forze curde una città strategica del nord della Siria. Su Gaza, la Casa Bianca dice di non aver ancora raggiunto un accordo sul cessate il fuoco.