La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 421. L'esercito israeliano ha reso noto di aver individuato "attività terroristiche e movimenti di un lanciarazzi portatile di Hezbollah nel Libano meridionale" e di aver "sventato la minaccia" con un attacco aereo. Una delegazione di Hamas è attesa a Il Cairo per colloqui con i funzionari egiziani. La visita arriva pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che avrebbero avviato nuovi sforzi con Qatar, Egitto e Turchia per riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. Intanto il movimento yemenita filo-iraniano Houthi ha annunciato che continuerà a lanciare attacchi contro Israele "a sostegno del popolo palestinese".