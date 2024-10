La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 362. Almeno 180 missili balistici e da crociera, secondo l'esercito israeliano, sono stati lanciati dall'Iran verso Israele: un attacco durato circa un'ora. La popolazione israeliana si è quindi rifugiata nei bunker. Il sistema di difesa israeliano, grazie anche all'aiuto degli americani, ha intercettato una buona parte dei razzi. I Pasdaran iraniani: "È la nostra risposta all'uccisione di Nasrallah, in caso di risposta ci sarà una reazione devastante". Sempre l'Iran: "Se Israele farà errori, ridurremo Tel Aviv in cenere". Teheran fa sapere di aver chiuso lo spazio aereo. Il premier Netanyahu avverte: "L'Iran ha fatto un grande errore e pagherà per questo". Vertice d'urgenza a Palazzo Chigi, il governo italiano: "Evitare ulteriori escalation". L'Idf attacca il quartiere Dahiyeh di Beirut, dove venerdì scorso è stato ucciso Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah.