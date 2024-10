La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 362. Almeno 180 missili balistici e da crociera, secondo l'esercito israeliano, sono stati lanciati dall'Iran verso Israele: un attacco durato circa un'ora. La popolazione israeliana si è quindi rifugiata nei bunker. Il sistema di difesa israeliano, grazie anche all'aiuto degli americani, ha intercettato una buona parte dei razzi. I Pasdaran iraniani: "È la nostra risposta all'uccisione di Nasrallah, se Israele risponderà ci sarà una reazione devastante". Teheran fa sapere di aver chiuso lo spazio aereo. Il premier Netanyahu avverte: "L'Iran ha fatto un grande errore e pagherà per questo". L'Idf chiede l'evacuazione del quartiere Dahiyeh di Beirut, in Libano, dove lunedì sono entrate le truppe israeliane, coperte da raid aerei, per dare la caccia agli esponenti di Hezbollah.