M.O., attacco hacker in Libano e Siria, esplodono i cercapersone dei membri di Hezbollah | "Diverse vittime e migliaia di feriti" | I miliziani: "Israele riceverà la giusta punizione"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 348. Martedì a mezzogiorno sono esplosi contemporaneamente a Beirut e a Damasco i cercapersone di miliziani Hezbollah, provocando almeno 18 morti e quasi 4mila feriti (di cui 200 gravi) tra la capitale libanese e quella siriana. La maggior parte delle vittime e dei feriti sono a Beirut. Il movimento sciita accusa Israele e minaccia: "Tel Aviv riceverà la giusta punizione". Tra le persone coinvolte anche l'ambasciatore iraniano in Libano Mojtaba Amani. Riunione d'emergenza dei responsabili della sicurezza di Tel Aviv con il governo. L'Onu: "Sviluppi in Libano estremamente preoccupanti". Secondo il leader di Hamas Yaya Sinwar, i fondamentalisti della Striscia sono pronti a una "lunga guerra di logoramento" che "riuscirà a sconfiggere lo Stato ebraico". Almeno dieci palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat. Tra le vittime diversi bambini e donne. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken atteso in Egitto per discutere della tregua a Gaza. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres: "Niente giustifica la punizione collettiva" inflitta da Israele alla popolazione di Gaza che ha sofferenze "inimmaginabili".