Israele, missile e minaccia dagli Houthi | Netanyahu promette vendetta, anche a Hezbollah in Libano

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 346. Gli Houthi lanciano un avvertimento allo Stato ebraico dallo Yemen, facendo piombare un missile nel centro del Paese e minacciando altri pesanti attacchi in vista del 7 ottobre, primo anniversario del maxi assalto di Hamas. "Le nostre operazioni continueranno finché Israele continuerà ad attaccare e ad assediare Gaza", hanno fatto sapere i miliziani filo-iraniani. Benjamin Netanyahu promette vendetta: "Gli Houthi dovrebbero sapere che chiunque cerchi di farci del male pagherà un caro prezzo". In una strategica con i responsabili della sicurezza, il premier israeliano ha dichiarato che un altro obiettivo è aprire un fronte di guerra con il Libano il prima possibile. L'Egitto, intanto, ha ribadito il suo rifiuto della presenza israeliana lungo il Corridoio Filadelfia e sul lato palestinese del valico di Rafah.