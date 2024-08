La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 331. L'esercito israeliano ha annunciato di aver trovato diversi corpi a Gaza che potrebbero essere di ostaggi uccisi. Intanto le famiglie degli ostaggi annunciano per domenica una nuova forte protesta contro il governo di Netanyahu. Idf: "Ucciso il comandante della Jihad del centro di Gaza". Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani pubblica un video, di cui le autorità avevano vietato la diffusione, in cui si afferma che le donne sequestrate sono state violentate e alcune sono rimaste incinta durante la prigionia. Il nodo del corridoio Filadelfia accende le tensioni tra il capo del governo Benjamin Netanyahu e il ministro Yoav Gallant sulla decisione di mantenere la presenza nel Corridoio di Filadelfia, la zona cuscinetto tra la Striscia e l'Egitto.