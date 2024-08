La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 328. Israele ha approvato "tregue

umanitarie temporanee nella Striscia di Gaza per facilitare la vaccinazione contro la poliomielite per la popolazione locale". Lo rendono noto alcuni media, ma l'ufficio del primo ministro nega di aver autorizzato una tregua pur confermando di aver approvato "la designazione di alcune aree nella Striscia". A Gaza, il capo di Hamas, Yahya Sinwar, si è circondato di 22 ostaggi israeliani, vivi e ammanettati, e li sta utilizzando nei tunnel come scudi umani per proteggersi. Lo riporta il Jewish Chronical, citando fonti dell'intelligence. Intanto, almeno 10 palestinesi sono stati uccisi in un raid in Cisgiordania, teatro di una vasta operazione antiterrorismo da parte dell'Idf. Condanna dell'Onu: l'operazione è condotta da Tel Aviv "in un modo che viola il diritto internazionale". E sempre l'Onu denuncia: "Un nostro veicolo colpito dagli israeliani". La minaccia di Hamas: "Riprendiamo gli attentati suicidi in Cisgiordania".