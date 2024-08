La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 326. Il ministero della Salute dell'Anp dichiara che un palestinese è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti dopo che i coloni israeliani hanno aperto il fuoco nel villaggio di Wadi Rahhal, in Cisgiordania, vicino a Betlemme. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. L''Onu annuncia di essere costretta a sospendere le operazioni umanitarie a Gaza. Continuano, per il momento senza successo, i negoziati a Il Cairo per arrivare a un cessate il fuoco nella Striscia. Media Qatar: "I mediatori stanno lavorando per raggiungere una tregua umanitaria che duri dai quattro ai sette giorni per distribuire vaccini antipoliomielite e altri tipi di aiuti". Nonostante l'insistenza di Tel Aviv, l'Egitto ribadisce di non accettare la presenza di truppe dell'Idf al valico di frontiera di Rafah o nel corridoio di Filadelfia. Intanto, Ita Airways estende la sospensione dei voli per Tel Aviv fino al 3 settembre.