La barista, il manager, la terapista: chi sono i 6 ostaggi uccisi a Gaza

Hersh Goldberg-Polin, 23 anni, è stato portato via dal Nova: era lì con gli amici e si era nascosto in un rifugio, dove uno dei suoi amici, Aner Shapira, era stato assassinato. Alla fine di aprile, Hamas ha pubblicato un video di Goldberg-Polin che mostrava il suo braccio amputato sotto il gomito, dopo essere stato ferito il 7 ottobre. Era anche cittadino americano: a confermare la sua morte è stato lo stesso presidente americano, Joe Biden, che si è detto "devastato e indignato" per la notizia. Biden ha spiegato che che Hersh "era tra le persone innocenti brutalmente aggredite mentre partecipavano a un festival di musica pacifista in Israele. Ha perso un braccio mentre aiutava amici e sconosciuti durante il feroce massacro compiuto" da Hamas.