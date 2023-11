Usa: "No alla rioccupazione della Striscia da parte di Israele" | Netanyahu: "Un successo straordinario" | Tel Aviv: "Si combatte nel cuore di Gaza City"

Gli Stati Uniti si oppongono alla rioccupazione di Gaza da parte di Israele. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, che spiega: "La nostra opinione è che i palestinesi devono essere in prima linea in queste decisioni. Gaza è terra palestinese e rimarrà terra palestinese. Allo stesso tempo siamo d'accordo con Israele che non si tornerà allo status quo del 6 ottobre e che Gaza non potrà e non dovrà essere più una base da cui lanciare attacchi contro il popolo di Israele o chiunque altro".