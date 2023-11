Usa: niente accordo in Consiglio Onu su risoluzione Gaza | Guterres: "La Striscia cimitero dei bambini, Israele: "Vergogna"

Prosegue la guerra in Medioriente.

Guterres (Onu): "Gaza sta diventando un cimitero per i bambini". L'ira di Israele alle parole del segretario delle Nazioni Unite che, ancora una volta, finisce al centro di polemiche: "Vergogna!". Netanyahu afferma che dopo la guerra Israele, "quando avrà distrutto Hamas, offrirà al popolo di Gaza un futuro reale di speranza". Gli Usa: "Niente accordo in Consiglio Onu su risoluzione Gaza". Tajani: "Via da Gaza tutti gli italiani". Intanto lo Stato ebraico annuncia di aver ucciso i comandanti dei terroristi nei tunnel della Striscia.Telefonata Biden-Netanyahu per "pause tattiche".