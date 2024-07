La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 296. L'esercito israeliano: "Dodici morti tra bimbi e ragazzi" nell'attacco di Hezbollah (che nega) a Majdal Shams, sulle alture del Golan, mentre sono oltre 30 i feriti. Colpito un campo di calcio. Il premier Benyamin Netanyahu, che ha convocato il gabinetto di sicurezza e che per questo ha anticipato il rientro dagli Usa: "Hezbollah pagherà un prezzo alto". Sempre l'esercito annuncia di aver "identificato il comandante responsabile dell'attacco". Borrell (Ue): "Bagno di sangue, ora inchiesta internazionale indipendente". Hamas: "Trenta morti a Gaza in un raid israeliano su una scuola-rifugio" dove, secondo l'Idf, "era insediato un centro di comando e controllo di Hamas". Negoziatori israeliani hanno trasmesso agli Usa la proposta "aggiornata" per un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo ha riferito il sito Walla.