Gaza, Hamas chiama i palestinesi a marciare sulla Spianata delle Moschee

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 160.

Hamas lancia il suo appello: i palestinesi della Cisgiordania marcino verso la Spianata della Moschea a Gerusalemme. La richiesta della fazione islamica arriva a due giorni dal primo venerdì di Ramadan, che molti ritengono a rischio di incidenti gravi sull'onda della guerra a Gaza, e in una giornata che ha visto 5 palestinesi uccisi in diversi episodi tra la Cisgiordania e Gerusalemme, compreso un attentato in cui sono rimasti feriti due militari israeliani. Il tutto mentre i negoziati per una possibile tregua nella Striscia in occasione del mese sacro ai musulmani sembrano al momento arenati. La fregata della marina greca "Hydra", impegnata nella missione europea Aspides nel Mar Rosso, ha aperto il fuoco contro due droni nel Golfo di Aden.