Fotogallery - Israele, in migliaia in piazza a Tel Aviv contro il governo: "Netanyahu dimettiti"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 110.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, lanciando ancora una volta un appello a un tregua, ha ricordato che "l'intera popolazione di Gaza sta subendo una distruzione a una scala e a una velocità senza eguali nella storia recente". Hamas ha rifiutato la proposta israeliana per un cessate il fuoco di due mesi, in cambio del rilascio degli ostaggi. Il movimento ha pubblicato un video di un attacco contro 21 soldati israeliani. Due ex ostaggi a Gaza hanno raccontato che "donne e uomini sono violentati dai terroristi nei tunnel sotto la Striscia". Israele ha annunciato: "Uccisi 100 miliziani a Khan Yunis". Ancora attacchi di Usa e Regno Unito contro gli Houthi nello Yemen. Il gruppo armato: "Raid non resteranno impuniti". L'Iran agli Stati Uniti: "I raid sugli Houthi sono un errore strategico".