Gaza, gli Usa propongono un accordo: "C'è l'ok di Israele" | Hamas: "Pronti a sederci subito al tavolo delle trattative"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 703. Gli Stati Uniti hanno avanzato un'altra proposta per la tregua e la liberazione degli ostaggi tra Israele e Hamas. A detta di Donald Trump, lo Stato ebraico ha accettato le condizioni dell'accordo americano. "È ora che anche Hamas le accetti, se non lo farà ci saranno gravi conseguenza. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro". Il gruppo fondamentalista ha dichiarato di essere pronto a sedersi al tavolo delle trattative, evidenziando tuttavia "alcuni punti da chiarire" prima di formalizzare il tutto. Secondo la bozza di tregua avanzata dagli Usa, tutti i 48 prigionieri israeliani verrebbero rilasciati il primo giorno in cambio di migliaia di miliziani. Intanto altri 21 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani nella Striscia. A Gaza City sono state colpite una tenda e una scuola-rifugio. Nelle ultime 24 ore altre cinque persone, tra cui tre bambini, sono morte per fame. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito che circa 100mila persone hanno lasciato Gaza City. A Londra 890 persone sono state arrestate durante una protesta a sostegno del gruppo Palestine Action, bandito dal Regno Unito.