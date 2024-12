La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 452. Lo Stato ebraico è stato bersaglio di nuovi lanci di razzi da Gaza e di un missile dallo Yemen. Le sirene d'allarme sono risuonate nel centro del Paese, prima che i vettori fossero abbattuti. Un raid israeliano ha colpito l'ospedale Al Wafaa nella parte occidentale della Striscia, uccidendo almeno sette persone, mentre almeno 11 sono i morti per un attacco di Tel Aviv a un deposito di munizioni non lontano dalla capitale siriana Damasco. Un altro neonato è morto a Gaza a causa del freddo e delle temperature in calo, segnando il sesto decesso in simili circostanze in meno di una settimana. Le forze israeliane hanno inoltre arrestato il direttore dell'ospedale Kamal Adwan, l'ultimo funzionante nel nord di Gaza.