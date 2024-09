Truppe israeliane entrano in Libano, iniziata l'offensiva via terra | Raid sulla periferia di Beirut, forte boato a Tel Aviv | Media: "Esplosioni in Siria"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 361. Le truppe israeliane sono entrate in Libano, coperte da raid aerei. È iniziata la battaglia di terra. Per ora un'operazione "limitata" per distruggere infrastrutture militari di Hezbollah, fanno sapere gli Usa. L'annuncio del passo avanti dell'Idf, ormai atteso, è arrivato dal Dipartimento di Stato americano informato da Israele delle sue intenzioni. I media libanesi hanno riferito poco dopo di colpi di artiglieria vicino ai villaggi frontalieri di Wazzani, Alma el Chaab, Khiyam e Naqura. Crosetto: "Militari italiani in Libano sono nei bunker, Unifil non è un obiettivo degli attacchi". Nella notte un forte boato udito a Tel Aviv. Esplosioni a Damasco, in Siria: attivata la difesa antiaerea.