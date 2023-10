Assedio a Gaza, Israele pronto all'invasione via terra: scontri al confine | Hamas: "Uccideremo gli ostaggi" | Tajani: "Due italiani tra i dispersi"

Fotogallery - Razzi di Hamas su un rave party in Israele: la fuga disperata dei giovani

Israele va verso l'operazione di terra nella Striscia di Gaza, già assediata con il blocco a cibo ed energia.

Nella notte violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. Hamas minaccia di "giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso". Il bilancio dei morti israeliani nell'attacco di Hamas è salito intanto a oltre 900. Media: "Trovati al confine di Gaza i corpi di 1.500 terroristi palestinesi". Sul fronte nord cresce la tensione con Hezbollah. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Due italiani tra i dispersi". Gli Usa: "Non invieremo soldati".