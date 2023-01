Iran, la polizia riprende a controllare l'uso del velo islamico in auto

Lo riferiscono i media locali. Il controllo arriva dopo oltre cento giorni di proteste scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini , arrestata dalla polizia morale per non avere indossato correttamente il velo. "La polizia ha iniziato la nuova fase del programma Nazer-1 (sorveglianza in lingua farsi) in tutto il Paese", ha dichiarato un alto funzionario di polizia all'agenzia di stampa Fars. "Il Nazer-1 riguarda l'assenza di hijab nelle auto, con la polizia che invia un sms a chi trasgredisce", ha spiegato.

Teheran: "Smantellata la rete di sostegno ai dissidenti" I vertici di Teheran dicono di aver "individuato la più grande rete per fornire sostegno finanziario ai membri dell'organizzazione Mujahedin Khaq (Mko) e attrezzature per le operazioni terroristiche del gruppo dissidente e i suoi elementi principali sono stati arrestati". Ad affermarlo è il ministero delle Informazioni e della sicurezza nazionale in una dichiarazione citata dall'agenzia Irna. "Sei membri della rete sono stati arrestati e altri dieci convocati", si legge nella dichiarazione, secondo cui la squadra è stata incaricata dall'Mko di "trasferire denaro in Iran attraverso il riciclaggio organizzato".

Accuse agli Usa e ali loro "alleati occidentali" Il leader della squadra, "Alimohammad Dolati - continua la stessa fonte -, un membro importante dell'Mko, possiede uffici negli Emirati Arabi Uniti e nei Paesi Bassi e ha trasferito denaro, armi, esplosivi e apparecchiature di comunicazione ai gruppi terroristici attraverso uffici affiliati in Iran. Il team ha assunto alcuni fuorilegge e delinquenti in Iran per realizzare scene durante gli attuali disordini nel Paese". L'Iran ha inoltre accusato gli Stati Uniti, i suoi alleati occidentali e regionali e l'Mko di essere dietro le proteste anti-sistema nel Paese, arrivate ormai al quarto mese.

Gli oppositori: il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria Dall'altra parte, gli oppositori iraniani in esilio assicurano che il 2023 sarà quello della "vittoria" dei manifestanti contro il regime in Iran. I dissidenti invocano la caduta dei vertici del Paese, indeboliti dall'ondata di proteste e manifestazioni. "Organizzandoci, restando solidali, il 2023 sarà l'anno della vittoria per la nazione iraniana - dicono gli oppositori, tra cui ci sono personalità di primo piano nei settori della cultura, dei diritti umani e del mondo sportivo -. Sarà l'anno della libertà e della giustizia in Iran".

