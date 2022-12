Iran, attivisti denunciano: "508 persone uccise durante proteste"

L'Iran ancora sotto accusa per le repressioni del regime.

Secondo l'ultimo aggiornamento di Hrana, l"agenzia di stampa iraniana per i diritti umani, sono 508 le persone uccise durante le proteste in Iran, inclusi 69 bambini. Il numero di persone arrestate è superiore a 18mila. Il report riferisce che finora si sono svolte più di 1.200 manifestazioni di protesta in 161 città. I nuovi dati forniti dall'agenzia si riferiscono al periodo dal 26 settembre al 7 dicembre.