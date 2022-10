Iran, i genitori e il fratello di Mahsa Amini "agli arresti domiciliari"

I familiari della giovane sarebbero detenuti nella loro abitazione e sorvegliati dagli agenti di sicurezza. Proprio per questo non sarebbero potuti andare alla commemorazione organizzata in occasione del 40esimo giorno dalla morte della ragazza, tradizionalmente celebrato come giornata conclusiva del periodo di lutto.

"Riteniamo le autorità iraniani responsabili dell'uccisione di Mahsa Amini per mano delle forze di sicurezza", ha denunciato Murtazai, ribadendo la versione dei genitori di Mahsa Amini, che hanno respinto il referto medico ufficiale secondo cui la morte in detenzione della giovane iraniana di origine curda non sarebbe stata dovuta a "percosse", ma sarebbe collegata a "un intervento chirurgico per un tumore al cervello quando aveva otto anni".

Amnesty International: "Almeno 8 manifestanti uccisi in circa 24 ore" - Intanto, secondo l'organizzazione non governativa Amnesty International, sono almeno otto i manifestanti rimasti uccisi in Iran dalla sera di mercoledì 26 ottobre, nel quadro delle perduranti proteste scoppiate a seguito della morte di Amini. Inoltre, l'emittente panaraba Al Arabiya fa sapere che per tutta la giornata di giovedì violente manifestazioni hanno caratterizzato diverse aree dell'Iran occidentale.

