Mahsa Amini, uccisi 23 minori durante la repressione in Iran

A denunciarlo un report di un organismo per i diritti umani che accusa le forze di sicurezza del Paese di aver ucciso "con assoluta impunità" almeno 23 minori, alcuni dei quali bambini di appena 11 anni. Il rapporto di 19 pagine è stato reso noto da Amnesty International e si riferisce agli ultimi dieci giorni di settembre durante le manifestazioni contro le violenze del regime iraniano dopo la morte di Mahsa Amini.

La morte della ventiduenne avvenuta il mese scorso dopo essere stata presa in custodia dalla polizia morale del Paese perché apparentemente non indossava correttamente il suo hijab, ha spinto migliaia di iraniani a scendere in piazza. Moltissimi di loro erano giovanissimi.

Una brutale repressione -

Amnesty denuncia la violenza delle autorità iraniane per sedare le manifestazioni. Per reprimere "la rivolta popolare in corso contro la Repubblica islamica" le forze dell'ordine sono ricorse "a un attacco a tutto campo contro i bambini manifestanti alla ricerca di un futuro senza oppressione politica e disuguaglianza". Tra le vittime minorenni ci sarebbero 20 ragazzi (di età compresa tra gli 11 e i 17 anni) e tre ragazze (due delle quali avevano 16 anni e una 17).