Iran, polizia: 739 arresti durante manifestazioni per morte Mahsa Amini

Il 25 agosto, le donne iraniane hanno potuto assistere a una partita di calcio del campionato nazionale (Esteghlal-Mes Kerman) allo stadio Azadi di Teheran. Non accadeva dalla Rivoluzione islamica del 1979. Come riporta la Bbc, sebbene non vi sia alcun divieto ufficiale per le donne di partecipare a eventi sportivi in ​​Iran, è raro che vi partecipino poiché spesso viene loro rifiutato l'ingresso. La decisione è arrivata dopo che la Fifa ha inviato una lettera alle autorità iraniane chiedendo loro di revocare il divieto alle donne di entrare negli stadi perché viola gli statuti del calcio internazionale. Giovedì, le tifose sono state collocate in una tribuna a parte e sono entrate attraverso un ingresso diverso da quello degli uomini.