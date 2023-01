Iran, l'ayatollah Khamenei: "Ci vogliono più donne in politica"

Lo riferisce l'agenzia di Stato Irna. "Questa è una cosa importante. Dobbiamo trovare una soluzione per questo", ha detto il leader supremo della rivoluzione islamica nell'incontro.

Iran, Khamenei riceve un gruppo di donne per la Festa della mamma

Nelle foto diffuse dall'agenzia di Stato Irna si vede l'ayatollah Khamenei mentre parla in una grande sala davanti a donne velate in nero e con il volto coperto anche dalla mascherina chirurgica. Intanto, nel Paese resta alta la tensione e non si placano le proteste contro il regime.