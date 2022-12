Iran, deputato: blocco dei conti bancari a donne senza velo

In Iran, i conti bancari delle donne che non portano il velo saranno bloccati.

Lo ha reso noto Hossein Jalali, membro della commissione Cultura del parlamento di Teheran, come riportato dal quotidiano Shargh. Lo stesso Jalali, lunedì aveva fatto riferimento a nuovi provvedimenti da mettere in pratica nelle prossime settimane riguardo all'uso del velo in pubblico, obbligatorio nella Repubblica islamica fin dalla sua fondazione nel 1979.