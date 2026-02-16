Iran, deputato strappa in aula le foto di Mattarella e dei leader europei

Su un foglio mostrato (e poi strappato) in aula comparivano le foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. Nel suo intervento, Zarei ha pronunciato parole durissime contro l’Occidente: "L'Europa è la patria del fascismo e del nazismo. Il corrotto (Donald) Trump ha abbandonato l'Europa, così come l'Iran puro e rivoluzionario", ha affermato Zarei, "L'Europa corrotta e il Parlamento europeo corrotto volevano scodinzolare davanti a Trump. Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema".