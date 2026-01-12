Logo Tgcom24
Iran, Metsola vieta l'ingresso dei rappresentanti del regime al Parlamento Ue

L'annuncio della presidente dell'Eurocamera sui social: "Non può essere tutto come al solito"

12 Gen 2026 - 16:16
© Afp

© Afp

"Non può essere tutto come al solito. Mentre il coraggioso popolo iraniano continua a lottare per i propri diritti e la propria libertà, oggi ho deciso di vietare l'accesso a tutti i locali del Parlamento europeo a tutto il personale diplomatico e a qualsiasi altro rappresentante della Repubblica islamica dell'Iran", ha scritto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, sul suo account X. "Questa Assemblea non contribuirà a legittimare un regime che si è mantenuto al potere attraverso la tortura, la repressione e l'omicidio".

iran
roberta metsola
parlamento europeo