Iran, i dem Usa evocano l'impeachment per Trump: "Quell'attacco è incostituzionale" | Il capo del Pentagono: "Congresso informato dopo il decollo degli aerei"

L'attacco è arrivato da diversi esponenti dem. Il senatore indipendente del Vermont, Bernie Sanders, icona dei progressisti Usa, in un comizio in Oklahoma ha criticato duramente la decisione di bombardare l'Iran e di far entrare gli Stati Uniti nella guerra di Israele con Teheran. Mentre parlava alla folla a Tulsa, la gente ha cominciato a urlare "basta con la guerra" e lui ha replicato: "Sono d'accordo. Non solo la notizia che ho appena sentito è allarmante, ma è anche profondamente incostituzionale. Sapete tutti che l'unica entità che può portare questo Paese in guerra è il Congresso degli Stati Uniti. Il presidente non ne ha il diritto".