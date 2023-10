Iran, "arrestata anche la madre di Armita Geravand" | La 16enne, picchiata dalla polizia per il velo, è in coma

Shahin Ahmadi, la madre di Armita Geravand, "è stata arrestata dalle forze di sicurezza".

Lo riferisce il gruppo di attivisti curdo-iraniani "Hengaw", anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali. Armita Garavand, 16 anni, si trova in coma da domenica scorsa all'ospedale Fajr di Teheran, in seguito alle percosse inferte dalla polizia morale in una stazione della metropolitana per non aver indossato il velo obbligatorio. Le autorità iraniane hanno smentito questa versione e affermato che la ragazza non avrebbe riportato un trauma cranico ma sarebbe svenuta a causa di un calo di pressione.