Iran, 16enne ridotta in coma perché non indossava il velo

di Viviana Guglielmi

La 16 enne Armita Garawand - denuncia l’associazione dei diritti umani Hengaw - sarebbe stata picchiata da alcuni agenti perché non osservava l'obbligo dell'hijab e ora sarebbe ricoverata in coma sotto stretta sorveglianza nell’ospedale di Teheran. Al momento non sarebbero consentite visite alla vittima, nemmeno da parte della sua famiglia