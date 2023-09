Iran, la polizia spara contro i dimostranti: alcuni feriti

Le forze dell'ordine in Iran hanno aperto il fuoco per disperdere i manifestanti che si erano radunati a Zahedan nel primo anniversario del "venerdì di sangue", cioè i duri scontri del 30 settembre 2022, quando morirono 96 persone in una dimostrazione nella città del sud-est.

Lo rende noto il portale dei dissidenti all'estero "Iran International", pubblicando video in cui si vedono persone fuggire e si sentono rumori di spari. Alcuni manifestanti si sono feriti mentre durante la giornata l'accesso a Internet è stato interrotto.