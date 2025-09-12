L'Albania nomina ministro... l'intelligenza artificiale

Come ha spiegato tuttavia lo stesso primo ministro, si tratterà di un processo graduale. Almeno all'inizio la transizione sarà gestita dai ministeri incaricati, che accompagneranno l'intelligenza artificiale come dei tutor, fino a rendere ogni appalto a prova di corruzione e privo di inutili lungaggini burocratiche. D'altra parte i passi avanti fatti da Diella invitano già all'ottimismo: la prima ministra AI è stata sviluppata dall'Agenzia Nazionale albanese per la Società dell'Informazione attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate di Microsoft, tra cui Azure OpenAI e i più recenti modelli di intelligenza artificiale. Oltre un milione di domande e risposte fornite dagli stessi utenti finali sono state sfruttate per addestrare la versione 1.0 di Diella, che ha già avuto un sostanzioso aggiornamento qualche tempo fa. Quella che si occuperà delle questioni governative e legate agli appalti sarà quindi già una Diella 3.0, adattata e studiata apposta per adattarsi ai nuovi compiti.