Bibbia, nuova vita grazie all'Intelligenza Artificiale: "Siamo la Marvel della fede"

L'Intelligenza Artificiale sta crescendo, ci sono sempre più strumenti a disposizione e di conseguenza i video realizzati sembrano sempre più attendibili. L'azienda produce circa due video a settimana e ridà vita alle scene bibliche, puntando molto sulla forza evocativa delle immagini mostrate. Il pubblico sta apprezzando sempre di più e questo si evince anche dagli oltre due milioni di follower distribuiti su YouTube, Instagram e TikTok. "La Bibbia basata sull'intelligenza artificiale permette di dare vita a queste storie in un modo che le persone non hanno mai visto prima. Immaginate se fossimo come l'Universo Marvel della fede", ha affermato con soddisfazione Max Bard, il vicepresidente della sezione contenuti dell'azienda.