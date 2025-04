Non c’è più religione? Uno studente su sei rinuncia all’insegnamento

Ma la parte più interessante del rapporto è sicuramente quella che si concentra sulla dimensione locale: stando ai numeri, Firenze risulta la città più “laica” d’Italia. Qui, oltre la metà - il 51,5% - degli studenti non partecipa alle attività in classe. Seguono, non di molto, Bologna (47,29%), Aosta (43,58%) e Biella (40,62%), con numeri ben al di sopra della media nazionale. Appena più in basso troviamo Mantova (40,54%), Brescia (38,6%), Trieste (37.94%) e Torino (37,67%), con percentuali più o meno in linea con il Nord del Paese.