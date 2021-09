Insulti omofobi alla finalista di Miss Mondo: "Non sono stata favorita per il mio orientamento"

"Non sono stata assolutamente stata favorita per il mio orientamento sessuale. Qui stiamo facendo tantissime prove, ci mettiamo in gioco in tutto e per tutto. Non sono più tutelata rispetto agli altri, anzi". Non ha dubbi Erika Mattina, la finalista di Miss Mondo Italia insultata dagli omofobi sui social network, che, ospite di "Zona Bianca", commenta il polverone di questi giorni.

"È brutto da dire, ma l'abitudine agli insulti l'ho fatta. All'inizio ci stavo molto male, ora invece riesco ad andare avanti, essere forte e farmeli scivolare addosso", continua Mattina, che, assieme alla fidanzata Martina Tammaro ha creato su Instagram la pagina "Le perle degli omofobi", per sensibilizzare sul tema.