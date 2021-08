Cina, l'Università di Shangai vuole stilare una lista degli studenti Lgbt

La denuncia era stata diffusa con un post su Weibo, principale social network cinese, dove è stato eliminato. Non prima che venisse ripreso su Twitter e dal Guardian che ha diffuso la notizia. L'università, fondata nel 1922, non ha ancora confermato l'autenticità del documento.

"È una mia decisione se fare coming out o meno, non un obbligo - ha scritto un utente su Weibo - Se non sono disposto a dichiarare la mia identità di genere, mi devono essere garantite le libertà di base come persona". La paura dei membri della comunità Lgbt è alimentata anche dalla decisione del social netowrk WeChat di cancellare decine di account legati a temi come la lotta all'omofobia. All'inizio del 2021, inoltre, un tribunale aveva stabilito che descrivere l'omosessualità come "un disturbo psicologico" - in base a quanto si leggeva su un libro di testo - non rappresentasse un errore bensì "una visione accademica". Dal 2020 è stata anche annunciata la chiusura dello Shanghai Pride, unica manifestazione dell'orgoglio gay di rilievo nel Paese.