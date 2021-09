Raffaella Carrà era famosissima non solo in Italia ma anche in Spagna, dove è una delle donne più amate della televisione. Per questo, la sua morte è diventata una delle principali news di molti siti: da El Mundo a El País fino a La Vanguardia. La notizia rimbalza anche in Sudamerica, dove la cantante era molto famosa. Il Clarín ricorda l'artista che "ha reso popolari successi indimenticabili come 'Hot, Hot' o 'Devi venire al sud'". E riporta la testimonianza dell'amico Franco Simone: "Devo confermare con molto dolore che è così, sono devastato". "La regina italiana che negli anni '70 e '80 è entrata a far parte del panorama argentino al suono di '03-03-456', è morta all'età di 78 anni" aggiunge il Clarín, ricordando anche la sua amicizia con Diego Armando Maradona. La notizia è tra quelle di apertura anche de La Nación, che cita le parole dell'annuncio di Japino: "Raffaella ci ha lasciato. È andata in un mondo migliore, dove rimarranno per sempre la sua umanità, la sua risata inconfondibile e il suo talento straordinario", riporta la testata argentina.