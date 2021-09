20 settembre 2021 09:04

Erika Mattina, finalista a Miss Mondo Italia insultata: "Sei passata perché sei lesbica"

Erika Mattina ha partecipato a un concorso di bellezza, ha passato le varie selezioni per Miss Mondo Italia ed è arrivata in finale. È tra le 25 che si contenderanno la fascia. Una gioia per la bella ragazza di Arona (provincia di Novara) subito offuscata dagli insulti omofobi sulla sua pagina Instagram. Erika si è dichiarata lesbica e gli haters la accusano di aver passato le selezioni solo per questo: "E' passata solo perché lesbica», le scrivono sui social. Diversi messaggi sul web hanno più o meno lo stesso significato. "Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre". E ancora. "Come fa una omosessuale dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando". Commenti pubblicati da lei e Martina Tammaro (la sua fidanzata) sul loro account Instagram, "Le perle degli omofobi".