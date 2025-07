Shock in India, la tennista Radhika Yadav uccisa dal padre per invidia: "Stava cucinando, le ho sparato alle spalle"

Come raccontato agli agenti da Kuldeep Yadav, zio della vittima, "ho sentito un rumore e sono salito al primo piano, dove abita mio fratello, e una volta entrato in casa ho visto mia nipote Radhika accasciata sanguinante in cucina e una pistola in salotto. Dopo di che io e mio figlio l'abbiamo sollevata e portata in macchina all'ospedale di Gurugram". I medici, però, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.