Pakistan, coppia uccide la domestica 13enne per aver rubato dei cioccolatini

L'uomo ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dalla polizia per sua figlia mercoledì scorso: quando è corso in ospedale, ha visto Iqra sdraiata su un letto, priva di sensi, e pochi minuti dopo l'ha vista morire. La 13enne aveva iniziato a lavorare come domestica dall'età di otto anni: suo padre, un contadino di 45 anni, ha detto di averla mandata a lavorare perché indebitato. La giovane era al servizio nella famiglia di Rawalpindi, che ha otto figli, da due anni e guadagnava l'equivalente di 23 dollari, circa 27 euro al mese. I datori di lavoro di Rashid Shafiq e sua moglie Sana, sono stati arrestati, insieme a un insegnante di Corano, che lavorava per la famiglia. Era stato proprio lui a portare Iqra in ospedale per poi andarsene dopo aver detto al personale ospedaliero che il padre della ragazza era morto e sua madre non era presente. È in corso un'autopsia per valutare l'entità delle ferite sul corpo della giovane.