Ilaria Salis ringrazia il presidente Mattarella: "Sono molto contenta"

Ilaria Salis ringrazia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per il coinvolgimento nel suo caso"."Sono molto contenta", dice la 39enne, da 13 mesi in carcere a Budapest per aver partecipato a due aggressioni contro militanti di estrema destra.

"Mi ha molto impressionato - continua - che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità". Dopo che la famiglia aveva chiesto il suo intervento, il capo dello Stato aveva contattato il padre di Ilaria, Roberto, sabato 30 marzo.