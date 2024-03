Ilaria Salis resta in carcere, Elly Schlein: "Schiaffo irricevibile, Giorgia Meloni reagisca subito"

Fratoianni: "Salis di nuovo in manette e catene"

"Inizia l'udienza del processo a Ilaria Salis, di nuovo in manette e catene", scrive sui social il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, presente all'udienza del processo. "Insieme ad Ilaria Cucchi - prosegue - siamo in quest'aula di Tribunale a Budapest per seguire l'udienza del processo di Ilaria Salis, ancora una volta entrata con manette e catene. Siamo qui per mostrare a Ilaria e alla sua famiglia - aggiunge il leader di SI - tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Per mostrare che la Repubblica italiana non abbandona le proprie cittadine, nonostante l'assenza della maggioranza e del governo Meloni. Perché è necessario - conclude Fratoianni - difendere lo stato di diritto, difendere la libertà e i valori dell'Europa, e affinché la nostra concittadina possa tornare a casa".