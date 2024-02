Ilaria Salis cerca casa a Budapest: "Spero nei domiciliari qui, non fuggirei"

Lo ha raccontato lei stessa al segretario di Demos e deputato dem Paolo Ciani , che da anni si batte per i diritti dei detenuti e che è andato a farle visita nell'istituto penitenziario. "Spero di ottenere gli arresti domiciliari qui a Budapest , perché possa essere una tappa che mi consenta di essere trasferita in Italia. Non fuggirei, ho famiglia", ha detto la Salis al parlamentare. La donna, accusata di lesioni aggravate ai danni di alcuni neonazisti, ha spiegato che da quando il suo caso, con le immagini delle catene in tribunale, è arrivato all'attenzione dell'Italia, le sue condizioni sono leggermente migliorate. Quindi ha chiesto a Ciani di continuare "a occuparvi di me".

Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, a pochi passi dall'Ambasciata di Ungheria a Roma, è apparsa una nuova opera della street artist Laika, dedicata a Ilaria Salis. Il poster, affisso all'incrocio tra via dei Villini e via Malpighi, ritrae l`attivista che spezza le catene, con sul suo vestito la scritta: "Ila resisti". "La Salis è detenuta in Ungheria da 11 mesi in condizioni disumane. Le immagini che abbiamo visto dell'aula di tribunale sembrano arrivare da Teheran, non da un paese dell`Unione Europea. Neanche Breivik in Norvegia, il terrorista della strage di Utopia che fece il saluto nazista in aula, era legato così", ha dichiarato Laika, riferendosi alle immagini della donna apparsa in tribunale incatenata.

Tgcom24

La visita nel carcere Gyorskocsi Ucta Grazie a un lavoro diplomatico portato avanti "nella dovuta discrezione", il deputato Paolo Ciani ha potuto varcare la porta del carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi Ucta, per incontrare Ilaria Salis nella stanza dei colloqui.

L'appello all'Italia La detenuta italiana non aveva le catene. "Le ho spiegato che sono andato a trovarla in quanto parlamentare che rappresenta la Nazione - ha raccontato Ciani -. Lei mi ha detto: 'Mi raccomando onorevole, continui ad occuparsi di me'. Io l'ho sentito come un appello all'Italia". Perché l'attenzione al caso le ha giovato. "Da quando si sono accesi maggiormente i riflettori in Italia - ha spiegato Ciani - ha notato un miglioramento nel trattamento in carcere".

Le condizioni in carcere Ciani è segretario di Demos - una realtà legata a Sant'Egidio - eletto alla Camera col Pd. E' riuscito a ottenere il colloquio con Ilaria Salis grazie anche all'intervento dell'ambasciata italiana. L'incontro è durato un'ora: all'inizio con l'ambasciatore. Poi, per cinquanta minuti, Ciani è rimasto faccia a faccia con la 39enne, insegnante di una scuola elementare di Milano. "Ilaria ha testimoniato una grande sofferenza dopo un anno in cella - ha detto Ciani -. Soprattutto relativamente ai primi mesi in isolamento". Negli ultimi mesi ci sono stati miglioramenti. Ma pochi: "Ad esempio - ha evidenziato il parlamentare - mi ha detto che hanno aggiustato una finestra. Solo piccole cose, ma ha notato un miglioramento".