Ilaria Salis, Tajani: "Governo impegnato affinché si garantiscano rispetto, dignità e diritti"

La vicenda di Ilaria Salis "rientra tra gli oltre 2.400 casi di connazionali detenuti all'estero.

Per ognuno di essi, indipendentemente dal merito della loro situazione giudiziaria, ci adoperiamo per fornire assistenza e garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali" Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'informativa urgente del governo alla Camera. "Così abbiamo fatto, fin dal primo giorno, per il caso Salis, ben prima che diventasse oggetto di polemiche politiche", ha aggiunto.