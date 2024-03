Budapest, negati i domiciliari a Ilaria Salis | Il padre: "Ennesima prova di forza di Orban" | La 39enne in tribunale ancora con manette e catene

Il tribunale ha respinto infatti la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della 39enne. "Le circostanze non sono cambiate", ha detto il giudice Jozsef Sós aggiungendo che " esiste sempre il pericolo di fuga ". L'imputata è entrata in tribunale di nuovo con manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie, e una catena tirata da un agente come un guinzaglio. Esattamente come era accaduto nell'udienza del 29 gennaio. Salis è accusata di aver aggredito tre militanti di estrema destra . Roberto Salis, il padre di Ilaria, è uscito dall'aula, subito dopo che il giudice ha reso nota la sua decisione. Fuori dall'aula, alcuni estremisti hanno rivolto minacce al gruppo composto dai legali e dagli amici della Salis.

Ilaria Salis, la docente italiana da 13 mesi in carcere a Budapest , resterà in cella.

"Ci aspettavano e ci hanno insultato e minacciato in ungherese", ha detto l'avvocato Eugenio Losco. "E niente, Ilaria Salis è ancora al guinzaglio", ha scritto il senatore e responsabile Esteri di Italia viva, Ivan Scalfarotto, pubblicando la foto della catena che lega Salis alla guardia.

Per problemi tecnici, si sono allungati i tempi nel processo in corso a Budapest e il giudice Jozsef So's ha quindi deciso di non ascoltare una delle vittime e i due testimoni previsti per oggi. Ha ascoltato Ilaria Salis e poi comunicato la decisione sui domiciliari. È stata fissata inoltre al 24 maggio la prossima udienza.

Roberto Salis: "Ennesima prova di forza di Orban" La decisione di respingere i domiciliari per Ilaria Salis è stata "l'ennesima prova di forza del governo Orban", ha commentato Roberto Salis. "Un po' me lo aspettavo - ha aggiunto - Ilaria qui è considerata un grande pericolo".

Legale Salis:"Trattamento riservato a Ilaria inaccettabile" "Non penso che in Ungheria ci possa essere un trattamento diverso da quello che abbiamo visto e penso che questo sia assolutamente inaccettabile per l'ItalIa", ha detto l'avvocato della 39enne Eugenio Losco. "Resterà in carcere chissà ancora per quanto, può l'Italia accettare questo trattamento? Assolutamente no".

Tajani: "Catene non vanno bene ma sbagliato politicizzare caso" "Io mi auguro che la signora Salis possa essere assolta, ho visto che è stata portata in aula ancora in manette e catene ma pare che poi gliele hanno tolte. Non è un bel modo, non mi pare ci sia pericolo di fuga. Detto questo eviterei di politicizzare il caso se no si rischia lo scontro". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "A me preoccupa la cittadina Salis - ha aggiunto - non mi interessa se poi vogliono candidarla ma se si deve trasformare il processo in scontro politico lo scontro politico non favorisce la signora Salis".

Serracchiani: "Trattamento riservato a Salis una provocazione e insulto" "Il trattamento riservato a Ilaria Salis è un'esibizione di arroganza che Orban indirizza al nostro Paese e a tutti agli ordinamenti che rispettano i diritti delle persone. Questo non è un episodio della politica interna italiana e nessuno ha interesse a strumentalizzare la situazione di una concittadina trattata indegnamente, la questione è di rapporti tra Stati e la premier Meloni dovrebbe rigettare questa vera e propria provocazione, questo insulto che arriva da Budapest direttamente a Roma". Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Partito democratico.