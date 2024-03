Ilaria Salis, Mattarella chiama il padre: "Vicinanza e sostegno"

La richiesta del ricorso contro la mancata concessione dei domiciliari

"Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia", ha aggiunto Roberto. Il padre di Ilaria Salis sostiene sia necessario il ricorso contro la mancata concessione dei domiciliari alla maestra italiana, in carcere dal febbraio 2023 a Budapest con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di due neonazisti.