Il sindaco di Bucha a "Quarto Grado": "Abbiamo trovato 456 corpi di civili nelle fosse comuni"

Per la prima volta in uno studio televisivo italiano,

Anatolii Fedoruk

Bucha

"Quarto Grado"

456 corpi di civili nelle fosse comun

, sindaco diè aper parlare del massacro avvenuto nella cittadina ucraina diventata simbolo del conflitto con la Russia: "Abbiamo trovatoi, ma ogni giorno dobbiamo aggiungere qualcuno. La maggioranza degli uccisi sono stati fucilati e torturati. Abbiamo poi scoperto in altri angoli della città diversi crimini dei russi. Quello che più ci ha sconvolto, e che tutto il mondo ha visto, si trova vicino il loro quartier generale. Proprio lì, sottoterra, hanno accatastato come della legna i corpi dei civili, legati e fucilati".

Intervistato da

Gianluigi Nuzzi

fake news

russi

drappo bianco

simbolo filo-russo

Anatolii Fedoruk

, Fedoruk si dice spaventato dalle bugie e dalledei. Tra queste c'è la storia delpresente sulle braccia e caviglie dei cadaveri. Per Mosca sarebbe stato un, ma per il primo cittadino di Bucha quel drappo avrebbe dovuto significare altro: "Ci hanno chiesto d'indossarlo per identificare i civili impegnati in operazioni, come la fornitura di derrate alimentari - raccontaI cadaveri che tutto il mondo ha visto per le strade di Bucha non appartengono ai russi ma ai civili ucraini. Purtroppo però pur indossando il drappo non sono stati risparmiati. Sulla strada che si allontana da Bucha e porta a Kiev, c'è stata una vera e propria carneficina. Abbiamo provato a prendere i corpi per seppellirli nei cortili delle case, ma non è stato facile. Alcuni russi si sono finti medici per prendere i corpi e portarli via".

E alla domanda del

giornalista di Rete 4

sindaco di Bucha

sul che cosa possiamo fare noi occidentali per gli ucraini, ilrisponde: "Prima di tutto dovete capire che questa guerra non è da qualche parte in Ucraina ma è all'est dell'Europa. Dobbiamo restare coesi, la Russia ci punisce perché siamo dei democratici, ma noi siamo pronti a morire per quei valori che hanno unito l'Europa".